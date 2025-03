Juventus, anche Weah in bilico? Cosa filtra

Getty Images

Perché Weah può lasciare la Juventus?

Stando a La Gazzetta dello Sport, anchefa parte dei giocatori "in bilico" in vista della prossima stagione, un po' come Federico Gatti che, anche per via di un rapporto mai davvero sbocciato con Thiago Motta e poi incrinato da varie tensioni, rischia seriamente di dire addio , qualora arrivasse un'offerta per lui. Discorso, questo, che vale appunto anche per l'esterno statunitense, protagonista comunque di una buona annata allacon 30 presenze - per un totale di 1.768 minuti in campo - condite da ben sei goal e cinque assist.

Alla luce di questi numeri anche una sua eventuale partenza, un po' come nel caso del difensore azzurro, farebbe quindi un po' rumore nella piazza bianconera, ma potrebbe essere spiegata con la necessità di monetizzare per poi reinvestire gli incassi sul mercato. Discorso del tutto analogo per Nicolò Savona e Samuel Mbangula, che potrebbero seguire la strada degli altri giovani della Next Gen che hanno salutato alla fine della scorsa stagione, nonché per Kenan Yildiz e pure per Nico Gonzalez.