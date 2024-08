Dal sito ufficiale Juventus:lunedì 19 agosto 2024, la Juventus si è ritrovata già questa mattina al Training Center per iniziare a focalizzare l'attenzione sul prossimo appuntamento, quello di lunedì 26 sul campo dell'Hellas Verona, alle ore 20:45.Scarico, come sempre, per chi ha giocato ieri, il resto del gruppo, invece, si è concentrato sul lavoro in campo.La squadra si ritroverà nella mattinata di giovedì per continuare la preparazione in vista della seconda giornata di campionato.