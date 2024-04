L'attuale rendimento europeo delle italiane, con la qualificazione ai quarti di finale da parte di Atalanta, Milan, Roma e Fiorentina, consente all'Italia di restare in prima posizione nel coefficiente per nazioni UEFA stagionale con un punteggio per la stagione 2023/2024 di 17,714 punti. Così l'Italia si avvicina al posto extra per la prossima Champions League, quella del 2024/25, con la quinta in classifica che potrà qualificarsi aggiungendosi alle solite quattro. Questo bonus spetterà alle due nazioni che al termine di questa stagione saranno nei primi due posti del coefficiente per nazioni UEFA,Ecco la top 10 dell''UEFA Country Coefficients 2023/2024'10-OLANDA (10.000 PUNTI)9-PORTOGALLO (11.000 PUNTI)8-TURCHIA (11.500 PUNTI)7-BELGIO (13.600 PUNTI)6-REPUBBLICA CECA (13.500)​5-FRANCIA (14.750 PUNTI)4-SPAGNA (15.062 PUNTI)3- INGHILTERRA (16.750 PUNTI)2-GERMANIA (16.785 PUNTI)1-ITALIA (18.428 PUNTI)