L'amichevole contro il Pontedera



I giovani della Next Gen in campo

Le condizioni di Rabiot e Perin

Rientro al lavoro per la Juventus dopo il pareggio contro. Alla, allenamento post-gara che ha visto i protagonisti della partita precedente lavorare di scarico in piscina e con trattamenti fisioterapici mirati. Nel frattempo, i giovani talenti della squadra hanno avuto l'opportunità di mettersi in mostra in una partitella interna.L'allenamento, che è durato 45 minuti, ha visto i giovani Next Gen , che non hanno avuto la possibilità di giocare nella partita contro il Pontedera, prendere parte a una sfida amichevole. Tra le note positive di questa sessione di allenamento, spiccano i gol di Dusan Vlahovic e Mbangula.L'elenco dei giovani talenti presenti all'allenamento comprendeva nomi promettenti. Ecco l'elenco:Tutti hanno avuto l'opportunità di confrontarsi e di lavorare fianco a fianco con i membri più esperti della squadra, imparando e crescendo nel processo.Nel frattempo, Rabiot e Perin hanno continuato il loro lavoro differenziato, concentrati sul recupero e sul ritorno in forma ottimale. Entrambi riposeranno domani, con una ripresa prevista per mercoledì mattina, quando saranno valutate ulteriormente le condizioni dei due, così da determinare i prossimi passi nel loro percorso di recupero.