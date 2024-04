Antonio Conte Juve, perché no

Alvaro Morata Juve, perché no

Antoniocome Alvaro. Entrambi i nomi, come in un loop infinito, tornano ad essere accostati al club bianconero . Antoniocome Alvaro, entrambi i nomi fanno scattare nella mente dei tifosi della Juventus dolci ricordi di vittorie, esultanze, soddisfazioni.. Entrambi, in questa Juventus, rappresenterebbero dei valori aggiunti. Ma questa volta basta: adesso serve guardare altrove, aprire la finestra e cercare aria fresca, uscire dalla comfort zone e chiudere definitivamente i conti con un passato che, seppur vittorioso, passato resta. Non si commetta lo stesso errore fatto con Massimiliano: non basta affidarsi a chi ha saputo vincere per accelerare la strada verso la vetta.La cronaca dice che Antonio Conte, in questo momento, è lontano dalla Juventus . Perché il club bianconero guarda a profili diversi, uno su tutti Thiago Motta. Giovane, in cerca del salto in una big e con un ingaggio sostenibile. Da parte sua, invece, Conte cerca un club immediatamente pronto a dare l'assalto all'Europa e quel club non può essere la Juventus.Antonio Conte fa parte delle più gloriose pagine di storia della Juventus. Ma è giusto voltare pagina, andare avanti. Ciò non cambia l'affetto e la riconoscenza.Discorso simile vale per Alvaro Morata. L'esultanza con gli occhiali da sole contro l'Inter, quelle con Pogba e Dybala, l'ultima serata con la Joya e con Vlahovic sul terreno di gioco dell'Allianz. Quanti gol, quante esultanze, quanto amore per Alvaro che per la maglia bianconera ha sempre dato tutto.Ma vale lo stesso discorso: adesso basta. Si guardi avanti, ad altri profili,