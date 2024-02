Guai a chiamarlo obiettivo minimo: la Champions è l'obiettivo della Juventus. Anzi: va portato ancora a casa. Così Allegri si è espresso, chiarendo un dubbio che si lega a doppio filo anche con il suo futuro. Non è che arrivando tra le prime quattro allora Max abbia fatto "il suo". Ha fatto esattamente quello che gli era stato chiesto.



Comunque, il tecnico è stato piuttosto chiaro sulle possibili (a questo punto presunte) variazioni tattiche. La sensazione che lascia la conferenza è che l'unico, possibile cambio possa essere Charly Alcaraz. Non il modulo. Non la difesa. Non il tridente. Non la mentalità.



