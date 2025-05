Juventus, altro allenamento verso la Lazio: su cosa ha lavorato Tudor

AFP or licensors

Su cosa ha lavorato oggi Tudor

Altra mattinata di lavoro quest'oggi alla Continassa in vista del big match di sabato contro laallo stadio Olimpico, un vero e proprio crocevia fondamentale in chiave Champions per lama anche per gli stessi biancocelesti di Marco Baroni. Nessuna novità sostanziale per, che ha visto lavorare ancora a parte sia Dusan Vlahovic che Teun Koopmeiners : da capire se almeno uno dei due potrà essere convocato per la trasferta a Roma, dopo il forfait per la gara di Bologna di domenica scorsa poi terminata con un pareggio.

Ecco il report ufficiale della mattinata condiviso sul sito ufficiale del club bianconero: "Continua la preparazione alla Continassa in vista della prossima sfida di campionato che la Juventus affronterà di nuovo in trasferta: l’appuntamento che attende i bianconeri è quello in programma sabato 10 maggio alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma contro la Lazio. In vista del match valido per la 36^ giornata di Serie A, la squadra in campo in mattinata al JTC si è concentrata sul, per poi disputare una. L’appuntamento per domani è fissato al mattino".