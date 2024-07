Nonostante l'amichevole con ilin programma oggi alle 17.00, lanon ha rallentato il ritmo del proprio lavoro a Herzogenaurach, tanto che questa mattina è scesa in campo per un altroagli ordini di Thiago Motta e del suo staff. Dopo la seduta la squadra si è ritrovata per il pranzo, mentre la partenza per lo stadio è stata fissata per le 15.00. Al termine della sfida, poi, i bianconeri rientreranno a Torino, dove continueranno la preparazione alla Continassa in vista dei primi impegni ufficiali.