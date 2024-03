Lasi prepara per una delicata ripartenza contro la Lazio, dove è fondamentale porre fine alla crisi pre-sosta, caratterizzata da una sola vittoria nelle ultime 8 partite, per avvicinarsi all'obiettivo Champions. Allegri baserà la sua formazione sulla freschezza di Szczesny, reduce da una parata decisiva su rigore e dalla qualificazione a Euro 2024 con la Polonia, affiancato dal terzetto difensivo Gatti-Bremer-Danilo.; la decisione spetterà ad Allegri dopo l'allenamento di oggi. Carlos Alcaraz è ancora fermo ai box. A centrocampo, ci sarà spazio per McKennie, Locatelli e Rabiot, con Miretti che potrebbe essere un'alternativa per l'americano. Sulla fascia destra, il compito spetterà ad Andrea Cambiaso, mentre a sinistra si profila il consueto ballottaggio tra Kostic e Iling Jr.