Juventus-Altamura 1-2, PAGELLE: Adzic non brilla, ma Afena-Gyan si divora un gol fatto

AFP via Getty Images

La sensazione generale è che sul secondo gol dell'Altamura potesse fare di più. Ma non è sua la colpa.La Juve torna a subire e lui non è perfetto. Ci sono state altre gare in cui ha dimostrato il suo valore.L'Altamura centralmente prova a trovare spazi e sponde. Non c'è tempestività nelle chiusure.dal 59'Serviva gamba, n'è arrivata davvero poca. Che sfortuna, su quella punizione.La solita corsa, la solita verve. I soliti tentativi che però si spengono sul fondo.

Dall'81'Rispetto alla crescita mostrata nelle ultime partite, a questo giro mostra un passo indietro.dal 59'Giovanissimo. Ha tutto il tempo di riprovarci, ecco.Sensazione: a mancare alla Juve è stato proprio il centrocampo. E Giacomo è stato uno dei migliori nell'ultimo periododall'81'Come Faticanti. Con una grossa differenza: il triangolo per la rete di Pietrelli è roba sua.L'uomo in meno, considerata tutta la qualità. Molle e con pochissimo ritmo. Pesce fuor d'acqua.Sempre il migliore, non è certo una novità. Ha gamba e personalità, sta trovando anche la rete. Una gemma.Altra partita senza capo e senza coda. Non fa reparto e non detta la profondità. La crescita pare bloccata.Sulla coscienza quel doppio palo senza alcun senso logico: roba da nuovi mostri di Striscia la Notizia.Dall'85'Tre legni, le occasioni, tanta buona volontà che però non si trasforma in vittoria. E' il secondo ko di fila.