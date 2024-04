Josè, attaccante brasiliano naturalizzato italiano ed ex giocatore della Juventus dal 1972 al 1976, ha parlato del periodo complicato che i bianconeri hanno passato negli ultimi due mesi, dove ha ottenuto due sole vittorie con Frosinone e Fiorentina, tanto da perdere anche il secondo posto in classifica ai danni del Milan. Di seguito le sue parole ai microfoni di TvPlay:L’Inter vince da sola, non ha rivali e ha meritato di vincere il campionato. E’ una squadra che comunque mi piace tanto ed è forte, anche il Milan ha fatto bene anche se non ha vinto nulla. La Juventus? Non penso niente, non voglio commentare questi momenti difficili che sta attraversando