Alta pressione. È quella con cui deve convivere la Juventus che domani sera, in casa, in un Allianz Stadium che avvicinerà l’esaurito, affronta l’Udinese per non perdere la scia dell’Inter che, complice il giochino degli anticipi, si gode la vetta per 48 ore di tempo con sette comodissimi punti di vantaggio sui bianconeri. Apre così l'analisi di Tuttosport, che poi aggiunge: ce n’è abbastanza per inquadrare la sfida contro i friulani come un vero e proprio crash test sulla tenuta mentale della squadra di Allegri. E il concetto della concentrazione sarà il fil rouge del mese di febbraio, quando la Juve affronterà tre squadre che lottano per non retrocedere.L'Udinese, poi sabato la gara di Verona al Bentegodi (calcio d’inizio ore 18) e quindi il 25 a pranzo all’Allianz, contro il Frosinone. La voglia e la speranza di non perdere contatto con i nerazzurri passano da qui.