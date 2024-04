Juve, il "patto" con i tifosi

Domenica sarà di nuovo. Anche contro la Fiorentina ci sarà il pubblico delle grandi occasioni all'Allianz Stadium, che nonostante tutto non ha mai fatto mancare il proprio sostegno allapure in un'annata che si è "spenta" proprio sul più bello, nel pieno della lotta scudetto con l'Inter. Finora nell'impianto torinese si è registrato il "tutto esaurito" per 16 partite su 18. E questo, secondo Il Corriere dello Sport, grazie alstipulato con i tifosi, che hanno compreso e accettato le difficoltà di una squadra rifondata, rimpolpata di giovani di vecchie speranze e svuotata di diversi campioni, capace di andare oltre la ghigliottina dei processi sportivi e di rialzarsi nei momenti più complessi.Poche tracce nella casa bianconera, tra l'altro, di tutti quegliche proliferano sui social, con tanto di applausi, cori dedicati e persino striscioni per il tecnico livornese, definito "immenso" durante la gara con l'Atalanta per il record di 1.000 punti conquistati. Il patto, ora, si rinnoverà anche per il finale di stagione, nelle ultime partite casalinghe contro Fiorentina, appunto, e poi