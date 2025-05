La Juventus torna in campo verso la Lazio: su cosa ha lavorato Tudor

AFP or licensors

La Juventus è tornata in campo per preparare la sfida contro la, valida per la 36esima giornata di Serie A. I bianconeri affronteranno uno scontro diretto importantissimo per la corsa alla Champions League , infatti i biancocelesti sono quarti con gli stessi punti, 63.La squadra si è allenata nella seduta mattutina dopo il giorno di riposo concesso alla squadra ieri. Di seguito il report completo dell'allenamento, da Juventus.com."Venendo al lavoro odierno, il primo allenamento della settimana ha visto la squadra divisa in due gruppi: chi ha giocato titolare al "Dall'Ara" domenica sera si è dedicato a una seduta di scarico, gli altri si sono focalizzati sul lavoro atletico e su una serie di partitelle ad alta intensità con focus sul pressing.L'appuntamento per domani al Training Center è fissato al mattino".