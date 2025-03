Juventus, su cosa ha lavorato oggi Thiago Motta. Domani la conferenza stampa

AFP or licensors

L'allenamento della Juventus di venerdì 14 marzo

Come vi abbiamo raccontato poco fa, sono arrivate buone notizie dalla Continassa per quanto riguarda la situazione degli infortunati, contornati in gruppo, all'antivigilia del match tra, dopo essersi lasciati alle spalle i problemi fisici che li hanno costretti a fermarsi nelle ultime settimane.Ecco il report ufficiale del club sull'allenamento odierno: "Juventus in campo al Training Center a due giorni dalla trasferta in programma al "Franchi" contro la Fiorentina domenica 16 marzo 2025 alle ore 18.00 e valida per la ventinovesima giornata di Serie A, l'ultima prima della sosta per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali. Questa mattina la squadra, dopo il consueto riscaldamento, ha lavorato sullaprima di terminare la sessione con una partita finale".

Quando parla Thiago Motta verso Fiorentina-Juventus

Domani, giorno di vigilia, Thiago Motta incontrerà i giornalisti all'Allianz Stadium alle ore 11.30 per presentare in conferenza stampa la partita contro la formazione toscana. Nel pomeriggio, invece, la squadra si allenerà prima della partenza per Firenze.