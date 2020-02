Nella giornata di ieri la Juventus si è ritrovata nel mattino per il consueto allenamento dell'antivigilia della sfida di Coppa Italia contro il Milan. Tra le buone notizie il rientro di Danilo, abile e arruolabile per la sfida ai rossoneri. Una soluzione in più per il reparto arretrato che risulta essere decisamente corto.



Prevista nel pomeriggio invece, prima della partenza per Milano, l’allenamento al JTC alla vigilia della sfida contro gli uomini di Pioli. Successivamente la conferenza stampa del tecnico Maurizio Sarri prevista per le 13:45.