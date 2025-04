Juventus subito in campo dopo la sconfitta a Parma: il report dell'allenamento

Getty Images

La Juventus è tornata subito al lavoro dopo la sconfitta in casa del Parma. I bianconeri devono cancellare presto la brutta prestazione del Tardini e pensare alla prossima giornata: domenica la squadra di Tudor ospita il, ultimo con appena 15 punti e molto vicino alla retrocessione in Serie B.Vietato fallire, dunque, per continuare a correre verso l'obiettivo Champions League : il quarto posto è sfumato e la Juve è quinta a pari merito con la Lazio, perciò sarà fondamentale non sbagliare in questeDi seguito il report completo dell'allenamento dei bianconeri, da Juventus.com.

"Come sempre, nei giorni dopo gara, scarico per i giocatori maggiormente impiegati in partita, mentre il resto del gruppo ha lavorato, in particolare, in una serie di partitelle a tema, con focus sulla fase di pressing. Domani in campo sempre al mattino".