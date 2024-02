C'erano anche cinque giovani dellatra le file dellache questa mattina alla Continassa ha svolto un allenamento aperto ai tifosi . Si tratta di Tarik, Clemente, Riccardo, Martine Giovanni. I cinque ragazzi, solitamente a disposizione di mister Massimo Brambilla, sono stati chiamati anche per rinfoltire un gruppo che di recente ha perso Danilo, Weston McKennie e Adrien Rabiot, oltre a non poter contare nemmeno su Mattia Perin e Mattia De Sciglio. Da vedere se qualcuno di loro potrà essere convocato per il match di domenica contro il Napoli.