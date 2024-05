Juventus, il primo allenamento di Montero

che dopo aver seguito nella giornata di ieri la Primavera, anche se non dalla panchina visto che era squalificato, ha vissuto la prime ore alla guida della prima squadra della Juventus.è arrivato questa mattina e subito dopo ha diretto l'allenamento alla vigilia del match contro il Bologna.Tanti sorrisi e un'atmosfera positiva, questo ciò che si è visto dal video dell'allenamento pubblicato dalla Juventus. ". E il buon umore ce l'aveva forse più di tutti Nicolò Fagioli, che finalmente potrà tornare in campo dopo la lunga squalifica. "Bentornato Fagio", dice scherzando Mckennie al compagno.Nella sessione di allenamento, una parte è stata riservata al classico torello, come mostrano le immagini conPer il tecnico sicuramente una giornata difficile da dimenticare, così come quella di domani, in cui si siederà per la prima volta nella panchina bianconera, quella dei "grandi".