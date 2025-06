La Juventus torna in campo verso il Mondiale per Club: chi ci sarà alla Continassa

Getty Images

L'ultima volta che abbiamo visto in campo la Juventus è stato contro il Venezia. Il match che ha regalato la qualificazione in Champions ai bianconeri sembra davvero lontano, quasi messo da parte dal vortice che ha coinvolto la dirigenza e la panchina.saluterà il club dopo due stagioni, mentreè atteso a Torino la prossima settimana.Resta comunque da sciogliere il nodo allenatore, ma la certezza è che nella giornata di domani ci sarà Igor Tudor a dirigere. Il croato ha ribadito il desiderio di avere chiarezza per il futuro, sia nella prossima competizione, sia nella prossima annata. Domani, dunque, la Juventus tornerà ad allenarsi dopo una settimana di riposo, ma la squadra non sarà al completo.

Juventus, chi ci sarà alla Continassa

I giocatori convocati con le nazionali

Diversi giocatori saranno impegnati con le rispettive nazionali, fra partite di qualificazione ai Mondiali e amichevoli. Tudor dovrà fare a meno di diversi uomini importanti della squadra, come il capitano, ma non solo.L'allenatore bianconero avrà a disposizione una rosa ridotta per ricominciare a lavorare verso il Mondiale per Club, una competizione importante a livello economico ma anche sportivo. Nelle prossime settimane, inoltre, potrebbero tornare alcuni giocatori in prestito: fra questi ci sarà Filip Kostic , che dopo la gara fra Fenerbahce e Konyaspor ha dichiarato che al Mondiale per Club