Juventus, McKennie torna in gruppo, Koopmeiners e Yildiz no: le ultime dalla Continassa

La Juventus è in campo per preparare la sfida al. I bianconeri si stanno allenando alla Continassa ( CLICCA QUI per gli aggiornamenti in diretta sull'allenamento ) in vista del quarto match della gestione Tudor, fondamentale per continuare la corsa Champions League.La squadra è arrivata in campo per il riscaldamento, con Giuntoli e Scanavino presenti al JTC per la seduta odierna. È tornato in gruppo, che aveva svolto un programma differenziato negli allenamenti dei giorni scorsi per un affaticamento muscolare. Lo statunitense, dunque, è recuperato, mentre non si allenano con il gruppo, con il turco che rimane in dubbio per Parma.