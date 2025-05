Juventus, allenamento mattutino verso il Bologna: su cosa ha lavorato Tudor

AFP or licensors

Su cosa ha lavorato oggi Tudor

Come anticipato , questa mattina la Juventus è tornata al lavoro alla Continassa per preparare lo scontro diretto di domenica sul campo del(fischio d'inizio alle 20.45 di domenica 4 maggio), valido per la 35^ giornata di Serie A e fondamentale per la corsa alla prossima Champions League."Il gruppo sceso in campo al JTC in mattinata si è prima concentrato sul lavoro atletico, per poi concludere l’allenamento con partitelle in spazi ridotti", si legge nel consueto report pubblicato sul sito ufficiale del club. "Per domani l’appuntamento alla Continassa è fissato al mattino".

Le condizioni degli infortunati

Ancora da valutare in vista del match le condizioni di, che però è tornato a lavorare almeno parzialmente con il gruppo, di, che però vanno verso il forfait. Non dovrebbero esserci particolari problemi, invece, per Francisco Conceicao : ieri il giovane portoghese non si è allenato, approfittando di una giornata extra di recupero concessagli da Igor Tudor senza nemmeno presentarsi alla Continassa, mentre questa mattina ha proseguito il suo lavoro sulla forza in palestra, come da programmi.