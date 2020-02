Dopo la pausa di lunedì, ieri la Juventus è tornata a lavorare al JTC. Obiettivo fisso sulla sfida del weekend contro l'Hellas Verona. Quella di ieri è stata una sessione di allenamento dolce e amara. Torna in campo il capitano bianconero Giorgio Chiellini dopo il lungo stop, che ha lavorato parzialmente in gruppo. Si ferma, invece, Federico Bernardeschi sottoposto,al JMedical a risonanza magnetica che ha evidenziato un affaticamento muscolare.



Bianconeri in campo per l'allenamento questa mattina alla Continassa, pronti per la sfida contro gli uomini di Juric.