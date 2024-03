Juventus, allenamento con i Junior Member

Giornata speciale alla Continassa, dove laha accolto durante l'allenamento i, come reso noto dallo stesso club attraverso un comunicato.Alloun momento indimenticabile per i nostri Junior Member. Questa mattina infatti dieci piccoli tifosi bianconeri hanno assistito alla sessione di lavoro agli ordini di Mister Massimilianoandata in scena al JTC, con i giocatori della Prima Squadra non impegnati con le rispettive Nazionali che si sono focalizzati su un lavoro sulla forza per poi passare a esercitazioni di reparto per la fase difensiva.Successivamente i giovanissimi fan bianconeri presenti sono entrati in scena in prima persona per una piccola seduta difatta di giochi al fianco dei calciatori della Juventus compresa una partitella con i Junior Member divisi in due squadre. E per concludere una mattinata da tenere sempre in mente, spazio anche alle fotografie per portarsi dietro un ricordo della splendida giornata all’interno del JTC