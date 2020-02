E' in corsoI bianconeri si preparano alla trasferta di Ferrara contro la Spal con una sessione mattutina. Da valutare, in vista del prossimo match,che con ogni probabilità non saranno a disposizione per il prossimo match di campionato ma dovrebbero essere recuperati senza problemi per Champions League e sfida in campionato contro l'Inter. Intanto la Juve si allena alla Continassa.