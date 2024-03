Verso Lazio-Juve: le ultime dalla Continassa

#Juventus - Qui Continassa



Tutti i nazionali sono rientrati. Chi ha giocato ieri, ha fatto scarico; gli altri in campo hanno seguito il classico programma. — ilbianconero (@ilbianconerocom) March 27, 2024

Anche per oggi si è conclusa la giornata alla, dove laè tornata ad allenarsi in vista della sfida di sabato contro lavalida per il 30° turno di Serie A. Massimilianoha finalmente ritrovato tutti i Nazionali: chi è sceso in campo ieri ha fatto un lavoro di scarico, normalmente in gruppo gli altri.L'appuntamento, ora, è per domani mattina, con il match di campionato che si avvicina sempre di più. Le due squadre, tra l'altro, torneranno poi ad affrontarsi già martedì sera, per la semifinale di andata di Coppa Italia.