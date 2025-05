Juventus al lavoro alla Continassa: Gatti, Cambiaso, Koopmeiners e Kelly si allenano ancora a parte

Getty Images

Mattinata di lavoro alla Continassa per la Juventus che, agli ordini di Igor Tudor, ha svolto un'altra seduta di allenamento in preparazione della delicata sfida di campionato che vedrà i bianconeri ospitare l'Udinese in quella che sarà l'ultima partita casalinga della stagione 2024/25.La Juve, dal canto suo, punta dichiaratamente a portare a casa tre punti che potrebbero avvicinare la formazione zebrata all'obiettivo del quarto posto e, di conseguenza, alla Champions League.Dal JTC, dove la squadra ha lavorato nella mattina di mercoledì 14 maggio, non sono emerse sostanziali novità rispetto alla seduta di ieri.

Quattro giocatori ancora a parte

Rispetto al resto del gruppo, infatti, Federico Gatti, Andrea Cambiaso, Teun Koopmeiners e Lloyd Kelly hanno svolto ancora una volta un programma di lavoro differenziato rispetto al resto dei compagni. Se per Gatti non dovrebbero esserci comunque problemi in vista del match contro i friulani, aleggia invece qualche dubbio in più sul potenziale recupero degli altri tre giocatori attualmente alle prese con i rispettivi problemi fisici.