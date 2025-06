Dalla Continassa: Bremer e Locatelli a parte, rientrano alcuni nazionali

Getty Images

La Juventus si avvicina sempre di più al Mondiale per Club. I bianconeri partiranno nei prossimi giorni per gli Stati Uniti verso una competizione importante a livello sportivo ed economico. La squadra viaggerà forte di diverse conferme: Igor Tudor sarà l'allenatore anche nella prossima stagione, e al Mondiale ci saranno ufficialmente anche Kolo Muani e Conceiçao, come comunicato dalla stessa Juventus.



Insomma, tutto sembra pronto per ricominciare, con i bianconeri che si stanno allenando ormai da due settimane dopo la fine del campionato. L'obiettivo è farsi trovare pronti per la competizione negli USA, per poi ripartire al meglio nell'annata che verrà, in cui la Juve disputerà ancora la Champions League.

La situazione di Bremer e Locatelli

Nella giornata di oggi la squadra si è allenata eha avuto a disposizione diversi giocatori in più grazie ad alcuni ritorni dalle rispettive nazionali.





Oltre ai rientri, l'allenatore bianconero ha dovuto fare i conti con il lavoro differenziato di alcuni giocatori. Gleison Bremer sta proseguendo il suo percorso per tornare definitivamente in campo con la Juventus: l'ultima gara giocata dal brasiliano risale al 2 ottobre 2024, quando si infortunò gravemente con il Lipsia. Bremer ha lavorato costantemente durante la stagione proprio con l'obiettivo di rientrare al Mondiale per Club, perciò il lavoro sta continuando in quella direzione.



Discorso diverso ma simile, invece, per Manuel Locatelli. Il capitano della Juve è uno dei pochi che non ha subito infortuni durante l'annata appena conclusa, ma si è fermato durante il ritiro della Nazionale per un problema alla caviglia destra. Il centrocampista si è sottoposto a terapie mirate e come Bremer nella giornata di oggi ha proseguito con un lavoro personalizzato, ma la sua presenze negli Stati Uniti non è da considerarsi a rischio.



I rientri dei nazionali





Come anticipato, infine, sono rientrati diversi giocatori alla Continassa e dunque hanno preso parte all'allenamento di oggi. C'erano infatti Adzic, che ha segnato all'esordio con il Montenegro, Cambiaso, Gatti, Rugani, Kalulu e Kolo Muani, quest'ultimo fresco di conferma per il Mondiale.



Tudor ha ritrovato diversi volti che erano mancati nelle scorse settimane per gli impegni con le nazionali, e potrà contare su di loro per la competizione negli Stati Uniti.





