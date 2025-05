Le ultime dalla Continassa: Cambiaso e Kelly in gruppo, le condizioni di Gatti e Koopmeiners in vista di Juve-Udinese

AFP or licensors

Le ultime su Gatti e Koopmeiners

Arrivano importanti novità dalla Continassa, con lache questa mattina è scesa in campo agli ordini diper la tradizionale seduta della vigilia in vista della sfida contro l'Udinese, in programma domani sera alle ore 20.45 all'Allianz Stadium.In vista della sfida contro i friulani, il tecnico croato può sorridere:si sono allenati in gruppo e dunque sono da considerare pienamente recuperati per la cruciale sfida di campionato che può avvicinare la Juventus all'obiettivo Champions League.

Nessuna novità, invece, sul fronte Federico Gatti e Teun Koopmeiners: sia il difensore che il centrocampista olandese, infatti, hanno svolto ancora una sessione di lavoro differenziato e la loro presenza contro l'Udinese è da considerare in fortissimo dubbio, anche se Gatti potrebbe comunque riuscire a strappare la convocazione per la penultima di campionato.