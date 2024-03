JUVENTUS, LE ULTIME SU ALCARAZ E MILIK

Laè tornata ad allenarsi alla Continassa agli ordini di Massimiliano Allegri dopo il weekend libero complice la sosta nazionali. Nella giornata di oggi al JTC si è tenuta una sessione di allenamento congiunta con la formazione Next Gen allenata da Massimo Brambilla. Sono state fate delle esercitazioni per reparto, poi delle esercitazioni con il possesso palla da schierati e infine una partitella finale. la buona notizia è la presenza con il gruppo squadra di Dusan. Domani la seduta di allenamento è prevista alla Continassa al mattino. Inoltre, da mercoledì faranno ritorno tutti i giocatori che sono stati impegnati con le rispettive nazionali, seduta di allenamento nel pomeriggio.Charly Alcaraz ed Arek Mili stanno rimediando dai rispettivi infortuni, entrambi di natura muscolare, ma nella giornata di oggi si sono allenati ancora a parte.