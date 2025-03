La Juventus al lavoro alla Continassa: il programma dopo la trasferta di Firenze

Su cosa ha lavorato la Juventus

Dopo il rientro da Firenze nella serata di ieri, la Juventus si è subito rimessa al lavoro alla Continassa. Nonostante la pausa per gli impegni delle Nazionali, la squadra dinon vuole perdere il ritmo e ha ripreso gli allenamenti nella mattinata di oggi, 17 marzo. Lo riporta Juventus.com.Il gruppo si è diviso in due: i giocatori scesi in campo contro la Fiorentina hanno svolto una seduta di recupero in palestra, mentre il resto della squadra ha lavorato sul campo con esercizi tecnici e atletici. Un programma mirato per mantenere alta l’intensità, in vista del ritorno in campo dopo la sosta.

L’assenza dei giocatori convocati con le rispettive Nazionali riduce le opzioni a disposizione dello staff tecnico, ma rappresenta anche un’opportunità per chi è rimasto a Torino. Per alcuni giocatori, questi giorni saranno fondamentali per affinare la condizione fisica o provare a guadagnare spazio nelle scelte di Motta.Anche la giornata di domani seguirà lo stesso programma, con una seduta mattutina. Lo staff bianconero punta a mantenere alta la concentrazione e a sfruttare la pausa per lavorare sugli aspetti tattici e fisici che necessitano di miglioramenti.La Juventus tornerà in campo nel prossimo turno di Serie A con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle le recenti delusioni e dare la caccia al quarto posto. Thiago Motta – che ha incassato oggi la fiducia della dirigenza -, vuole sfruttare al massimo questa fase di preparazione, consapevole che il finale di stagione sarà decisivo per gli obiettivi della squadra.