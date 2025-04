Juventus, al via la preparazione del match contro il Lecce: su cosa ha lavorato Tudor

Getty Images

L'allenamento della Juventus di oggi

La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, riporta gli ultimi aggiornamenti dalla Continassa dopo l'allenamento di questa mattina, il primo verso il match casalingo di sabato contro il Lecce dopo il pareggio contro la Roma allo Stadio Olimpico.Dopo un giorno di riposo concesso da Igor Tudor alla squadra, di rientro nella notte di domenica dalla trasferta nella Capitale contro la Roma, questa mattina – martedì 8 aprile 2025 – la Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa.All'orizzonte c'è il match contro il, in programma sabato 12 aprile alle ore 20.45 all'Allianz Stadium e valido per la trentaduesima giornata di Serie A.

Su cosa ha lavorato Tudor

Un'accoglienza speciale

Ospiti speciali al JTC pic.twitter.com/s8lgNCzTcI — JuventusFC (@juventusfc) April 8, 2025

Tornando al lavoro odierno, il primo allenamento della settimana ha visto il gruppo diviso in due: chi ha giocato domenica sera contro la formazione giallorossa si è dedicato a una seduta di scarico, gli altri hanno svolto una serie di partitelle con focus sul pressing.Prima della sessione odierna un bel momento per tutti i giocatori, accolti al Training Center da un gruppo di ragazzi statunitensi che hanno partecipato alla. Per domani l'appuntamento è nuovamente fissato al mattino.