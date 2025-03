Juventus al lavoro verso l'Atalanta: su cosa ha lavorato Thiago Motta

L'allenamento della Juventus del 5 marzo

Dal sito ufficiale della Juventus, il report dell'allenamento di oggi alla Continassa, in vista della sfida di domenica contro l'Atalanta.Laè tornata in campo nella mattinata di oggi, 5 marzo, per cominciare a preparare la sfida con l’. I bianconeri, reduci da cinque successi consecutivi in Serie A, sono distanti 3 punti proprio dai bergamaschi, che arriveranno all’Allianz Stadium domenica 9, con fischio d’inizio alle 20.45.Oggi i bianconeri, dopo la fase di riscaldamento, hanno lavorato divisi in due gruppi: i giocatori meno impegnati nella sfida di lunedì sera con il Verona, hanno affrontato un, mentre il resto della squadra si è focalizzato su. Domani di nuovo in campo, al mattino.

Le condizioni di Renato Veiga

Sul fronte infortunati, questa mattina si è registrato ancora il lavoro differenziato di, che resta dunque in dubbio per la partita di domenica . Per il suo recupero tutto dipenderà dalle sensazioni dei prossimi giorni, quando nel proseguire il suo percorso di recupero il classe 2003 avrà modo di testarsi ancora e capire meglio l'evoluzione del dolore legato al problema fisico che lo ha costretto a fermarsi nella prima parte della sfida contro il PSV Eindhoven. Il portoghese, nello specifico, è alle prese con una lesione del tendine del plantare gracile della gamba destra.