Prosegue il lavoro sul campo da parte della, a due giorni dalla sfida contro la. Quella contro la formazione toscana, in programma all'Allianz Stadium domenica 29 dicembre 2024 alle 18.00, sarà l'ultima partita del 2024 per entrambe le squadre.Venendo all'allenamento odierno, come si legge sul sito ufficiale del club, questa mattina il gruppo si è focalizzato – dopo la consueta fase iniziale di riscaldamento – sul possesso palla, prima di concludere la sessione con una partitella. In gruppo anche Teun Koopmeiners, Danilo e Douglas Luiz, mentre Nico Gonzalez ha svolto lavoro personalizzato nell'ambito del suo piano di recupero concordato con la società per smaltire i carichi e minimizzare il rischio di ricadute.Domani sarà vigilia di gara e questo sarà il programma della giornata: la squadra, in mattinata, svolgerà l'ultimo allenamento prima della sfida di domenica e, successivamente, alle 13.00 Thiago Motta incontrerà i giornalisti in conferenza stampa per presentare il match contro la Fiorentina. Come sempre, la conferenza stampa sarà trasmessa su Juventus.com e per vederla sarà sufficiente registrarsi, gratuitamente, al sito.