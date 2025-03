Juventus, altro allenamento al JTC: su cosa ha lavorato Thiago Motta

AFP or licensor

L'allenamento della Juventus di martedì 18 marzo

Seppur a ranghi ridotti per via delle numerose partenze con le Nazionali , anche oggi laè tornata al lavoro al JTC in vista della prossima partita, quella di sabato 29 marzo all'Allianz Stadium contro il Genoa (fischio d'inizio alle 18.00), che sarà davvero decisiva per il futuro di Thiago Motta, in bilico dopo la rovinosa sconfitta di domenica sul campo della Fiorentina."Questa mattina alla Continassa il gruppo, senza i convocati dalle varie selezioni nazionali, dopo il consueto riscaldamento si è concentrato sul", si legge nel report ufficiale condiviso dal club sul proprio sito. "La squadra tornerà in campo al JTC domani per una sessione d'allenamento in programma di mattina".



