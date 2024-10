Juventus, le ultime di lunedì 14 ottobre

Dal sito ufficiale dellale ultime dalla Continassa, dove oggi è ripartito il lavoro della squadra di Thiago Motta in vista del match di sabato contro la Lazio.Dopo qualche giorno di pausa, riprende il lavoro del gruppo bianconero: si ritornano a scaldare i motori per un mese che si preannuncia intenso, cominciando dal doppio impegno in pochi giorni all’Allianz Stadium, contro laprima (19.10) e contro loin Champions poi (22.10).Ancora senza i Nazionali ma con il ritorno in gruppo di Adzic ( QUI IL PUNTO SUGLI INFORTUNATI ), la squadra è scesa in campo questa mattina: dopo la fase di riscaldamento, le esercitazioni si sono dedicate principalmente a, per poi dedicarsi a una fase dell’allenamento dedicato all’atletica.Domani l’appuntamento è nuovamente al mattino.