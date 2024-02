L'insoddisfazione verso Massimiliano, espressa attraverso l'hashtag #, sembra aver raggiunto persino i giganteschi schermi di Times Square, a New York. Alcuni video circolanti online suggeriscono che alcuni sostenitori abbiano pagato per proiettare il messaggio di dissenso sulla famosa piazza.- Sui social è tornato a impazzare l'hashtag #AllegriOut. Ma la critica al livornese non conosce confini ed è arrivata anche oltreoceano, a New York. Lo stesso motto è sbarcato a Times Square, negli iconici cartelloni pubblicitari della piazza più famosa al mondo.- A scegliere di proiettarlo - e a pagare per farlo - sono stati due tifosi francesi che si sono firmati come DybaliX e AminePJ e che hanno comprato uno spazio per trasmettere un messaggio di 15 secondi che recitava "Per il ritorno della Juventus non c'è nessun altra opzione che #AllegriOut". Come riportano diversi media però per ottenere questa scenografica protesta non serve un esborso così ingente. Per un messaggio di 15 secondi sugli schermi basta l'app TSX Entertainment e pagare 40 dollari.