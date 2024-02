Vlahovic diffidato, ecco come sarà gestito

La decisione di Allegri

I numeri di Vlahovic in stagione

24 partite

13 gol

2 assist

Delle quattro partite da "incubo" per lacon solo due punti ottenuti tra Empoli, Inter, Udinese e Verona; Dusan Vlahovic ha di fatto sbagliato solo quella contro i nerazzurri. Ha segnato con Empoli e Verona mentre era fuori per infortunio contro l'Udinese. Insomma, il momento negativo della squadra non sembra aver toccato l'attaccante serbo, che da metà dicembre è l'unica certezza per Massimiliano Allegri, almeno per quanto riguarda il reparto offensivo.Domenica Dusan ritrova il Frosinone, ovvero la squadra che ha dato via al suo grande periodo di forma. Partì in panchina e segnò nel finale il gol decisivo. Non si è più praticamente fermato da quel momento. Otto gol e un assist nelle ultime 8 gare per il numero nove bianconero. Rendimento che lo ha fatto salire al secondo posto nella classifica dei marcatori in Serie A. Con il Frosinone però,avrà una missione in più oltre alla vittoria (e al gol). Ovvero evitare il cartellino giallo che lo costringerebbe a saltare Napoli-Juventus.Vlahovic è infatti in diffida e sarà un test importante anche a livello mentale e per capire quanto sia maturato al di là delle questioni puramente tecniche. Mettere da parte proteste, entrate "inutili" e nervosismo quindi sarà un "obbligo" per Dusanperò non ha dubbi questa volta; giocherà lui titolare nonostante il pericolo di saltare il big match successivo. Prima di Inter-Juve, era nella stessa situazione; in quel caso, Allegri scelse sorprendentemente (considerando le abitudini del tecnico), di lasciare fuori il brasiliano per averlo contro i nerazzurri. Fu un segnale che la squadra forse recepì nel modo sbagliato visto l'approccio contro l'Empoli, al di là dell'espulsione. Ecco,Nessun calcolo; poi, se la partita dovesse essere al sicuro, si potrà fare altri ragionamenti.