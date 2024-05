Stefano, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Torino e ha parlato anche del futuro di Massimiliano, sempre più vicino all'addio alla Juventus. Ecco le sue dichiarazioni: "È difficile giudicare da lontano. Max è un grande allenatore, ha vinto tantissimo. Per il ruolo che abbiamo, sappiamo che dobbiamo gestire un certo tipo di pressioni. Sono sempre esagerate tutte le cose nel nostro ambiente: i complimenti e le critiche. Poi non mi sento di dare nessun giudizio su di lui, quello che farò io si vedrà".