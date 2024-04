Quella tra Juventus e Fiorentina è una classica del grande calcio del nostro campionato a causa della rivalità che si respira tra i due club e anche per via delle vicende relative al calciomercato. Massimilianotrova la viola nel percorso per condurre i bianconeri alla Champions League e calmare le acque.Il bilancio del tecnico è positivo contro la Fiorentina. Su 30 gare vissute da allenatore contro i toscani il tecnico livornese ha trionfato 17 volte. 8 sono invece le sconfitte, mentre i pareggi sono 5.