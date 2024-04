Molto probabilmente le strade di Massimilianosi separeranno, al di là delle parole di Cristiano Giuntoli. L’impressione è che entrambe le parti si siano rese conto che sia il caso di non continuare. La prima scelta resta Thiago Motta che non ha ancora comunicato al Bologna la scelta sul suo futuro. Su di lui c’è anche il Milan che, però, sarebbe nettamente in ritardo rispetto alla Juventus. Rimane la suggestione Conte nell’ambiente bianconero che, però, al momento sarebbe più defilato. Queste le ultime sulla panchina bianconera, d Gianluca Di Marzio su Sky Sport.