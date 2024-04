Quando torna ad allenarsi la Juventus

Dopo, e forse verrebbe da dire nonostante, lo 0-0 di Juve-Milan , Massimiliano Allegri ha deciso di concedere due giorni di riposo alla sua squadra. I bianconeri, infatti, si ritroveranno alla Continassa soltanto martedì pomeriggio, mentre passeranno la giornata di oggi e quella di domani con le rispettive famiglie. La scelta del tecnico, sottolinea Tuttosport, è dettata dalla necessità per la squadra, dopo tensioni, malumori, insoddisfazioni e amarezza, di staccare la spina e ritrovarsi con maggiore serenità per preparare la sfida di domenica prossima all'Olimpico contro la Roma.La Juventus, dopo due giorni di riposo, tornerà al centro sportivo della Continassa martedì pomeriggio. Partirà da quel momento, la preparazione al prossimo match di campionato, in programma il 5 maggio contro la Roma.