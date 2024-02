Dusan Vlahovic non ci sarà contro l'Udinese domani sera all'Allianz Stadium. La notizia era già arrivata ieri quando l'attaccante serbo non ha preso parte all'allenamento con il resto della squadra. Delle sue condizioni ha parlato in conferenza stampa Massimiliano Allegri: "Nulla di particolare. Affaticamento all'adduttore. Settimana prossima dovrebbe esserci col Verona". Il tecnico ha quindi fiducia che Vlahovic possa tornare a diposizione dalla prossima partita. Per Juventus-Udinese, gli attaccanti a disposizione di Allegri sono Federico Chiesa, Kenan Yildiz e Arek Milik, oltre al classe 2003 Leonardo Cerri che sale dalla Next Gen.