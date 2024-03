In conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha risposto a chi gli chiedeva quanti punti servissero per raggiungere la Champions League: "Al momento diventa 70 punti. Vediamo. Tanti scontri diretti. Pensiamo a fare dei punti noi. 59 non bastano, un po' ne vanno fatti. Non è questione di punti, ma di obiettivi, tornare a vincere. Una partita vinta ti fa vedere le cose in maniera diversa. Ma attraverso questi periodi di difficoltà ci sarà una crescita della squadra. Singolarmente e come squadra. Vogliamo ottenere il massimo, cercare di fare più punti possibile per invertire anche il girone di ritorno. Bisogna essere realisti, prenderne atto. Ci sono 27 punti a disposizione e dobbiamo farne il più possibile".