Le parole di Massimilianoin conferenza stampa:- "Diseducativo? No. Mancavano 4 minuti, avevo bisogno di due forti di testa e ho messo Danilo e Milik. In quel momento magari una punizione, calcio d'angolo e abbiamo avuto Rugani... ho tolto il più debole di testa. La sostituzione non doveva essere quella lì, Milik e Danilo erano già a metà campo".