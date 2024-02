Juventus, Allegri divide i tifosi: social contro e stadio pieno

Sold out e "Allegri Out"

Massimilianocontinua a dividere il mondo J, inteso come tifoseria in questo caso. Gli ultimi risultati della squadra hanno di nuovo acceso il fronte di chi non lo vorrebbe vedere più sulla panchina bianconera. Fa più rumore un post di contestazione o un biglietto comprato per andare a vedere la partita allo Stadium? La domanda che si pone La Stampa.La Juventus osserva la differenza tra lo stadio virtuale, ovvero quello dei social in cui da ormai settimane spopola di nuovo l'hashtag #AllegriOut e lo stadio reale, in cui non c'è più un seggiolino libero per la sfida di domenica contro il Frosinone . Il momento negativo della squadra (2 punti in quattro partite), con il conseguente addio al sogno scudetto, non ha frenato la voglia dei tifosi di stare vicino alla Juve.D'altronde, all'Allianz Stadium, i fischi in stagione si sono sentiti solo una volta, ovvero nel match contro l'Udinese, perso 1-0. Non si vedevano così tanti sold out dai tempi di. Nel mondo virtuale invece, la crisi dei risultati non è passata sotto traccia. Il malcontento nei confronti di Allegri ( che ieri ha celebrato il sorpasso su Lippi ) è tornato a farsi sentire ed è arrivato fino a New York, dove sul maxi-schermo di Times Square è comparso il messaggio: "Per il ritorno della Juventus non c'è nessun'altra opzione che #Allegriout.