Juventus-Frosinone, Allegri show negli ultimi minuti

Un finale al cardiopalma quello tra Juventus e Frosinone, con il gol di Daniele Rugani nell'ultima occasione utile da sviluppi di calcio d'angolo. E anche Massimilianoha vissuto gli ultimi minuti con il massimo della adrenalina. A circa 10 minuti dal triplice fischio, il tecnico, come già visto in passato, ha lanciato la giacca, infuriato per come la squadra stava gestendo il match. E il gol di Rugani invece? Ecco come ha reagito l'allenatore. ALLEGRI 'CONTRO' CHIESA, LE URLA AL GIOCATORE

Inquadrato pochi attimi dopo il gol del 3-2, Allegri non ha esultato ma stava per uscire dal campo tornando negli spogliatoi prima del triplice fischio, come sua abitudine. Poi ci ha ripensato ed è rimasto, entrando anche in campo per dare le ultime indicazioni ai giocatori. Un finale che porta la Juve a vincere dopo quattro partite ma che dimostra ancora che non è guarita.