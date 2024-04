Juventus, lo sfogo di Allegri e la reazione della squadra

Oltre ai tre punti, ciò che è rimasto da Juventus-Fiorentina è lo sfogo di Massimiliano Allegri nel post partita. Le urla e i litigi nello spogliatoio non sono certo una rarità nel calcio e. Il fatto che si accaduto dopo una vittoria e che sia la seconda volta a distanza di pochi giorni fa emergere un certo nervosismo da parte del tecnico, scrive la Gazzetta dello Sport.Ma cosa in particolare ha fatto infuriare Allegri?Emblematico ad esempio ciò che è successo con Yildiz. nel mirino del tecnico comunque non c'era un singolo ma tutto il gruppo, reo di aver abbassato troppo la tensione. In pubblico, Allegri è rimasto calmo ma in privato ha perso le staffe mettendosi a sbraitare appena rientrato nello spogliatoio. Tutto ciò, si legge, lasciacosì come era stato all'Olimpico dopo la sconfitta con la Lazio.

