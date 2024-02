Basta 3-5-2, ecco un nuovo 4-3-3. E' quanto emerge dagli ultimi allenamenti di Max Allegri (in particolare da quello aperto a media e tifosi), nel quale si sono viste novità tattiche e di uomini. Una in particolare: il tridente, appunto. Che, però, non sarà un tridente "pesante" composto da, bensì da Cambiaso-Vlahovic-Chiesa. Sarà quest'ultimo, probabilmente, il tridente titolare contro il Frosinone, se Allegri deciderà di cambiare modulo sin da subito, con Yildiz e Milik le carte da giocare a gara in corso, e propriocome ala "equilibratrice", spiega Tuttosport.