Le parole diin conferenza stampa:DE ROSSI - "Ringrazio Daniele per le parole. Io ho giocato con suo papà nel Livorno, nel 1986. Alberto stava finendo di giocare, persona meravigliosa. Ha dato molto entusiasmo alla Roma, un po' di spensieratezza, nonostante l'ottimo lavoro di Mourinho perché nel calcio si fa presto a dimenticare, ma la Roma aveva giocato due finali in due anni. Daniele è giovane, è agli inizi e può fare una bella carriera. Arrabbiato? Troveremo una Roma che per loro potrebbe essere anche l'ultima spiaggia. Troveremo una Roma arrabbiata da giovedì, che vuole tornare prepotentemente a combattere per le prime 4 e servirà una bella partita".